Voetbal Kort | Dembélé terug bij wedstrijdselectie Barça, Hattrick voor ex-Ajacied Milik

Samenvatting Nieuwkoop is Zirkzee de baas in Belgische topper tussen Union en Anderlecht

De verrassende Belgische koploper Royale Union Saint-Gilloise heeft ook de thuiswedstrijd tegen Anderlecht gewonnen (1-0). De thuisploeg, met oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop in de basis, had niet het beste van het spel, maar een vroege treffer van de Deen Casper Nielsen bleek wel genoeg voor weer een zege in de derby van Brussel. Union begon het seizoen al met een 1-3 zege bij Anderlecht.

30 januari