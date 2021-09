Voetbal Kort | Duitsland kan weer beschikken over Neuer, Falcao terug in La Liga

Noorwegen voert druk op Nederland en Turkije op na zege in Letland

20:08 De druk voor Oranje om te winnen van Montengro is opgevoerd door Noorwegen. Erling Haaland en co maakten vanavond geen fout op bezoek bij Letland en wonnen het duel in de WK-kwalificatie met 2-0. Noorwegen heeft nu tien punten uit vijf wedstrijden.