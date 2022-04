Voetbal Kort | Guardiola lyrisch over ‘uitzonderlijk persoon’ Aké, einde seizoen Felix

Met video Politie moet ingrijpen bij vechtpar­tij in spelerstun­nel na Atlético - Manchester City: ‘Dit was walgelijk’

Het duel tussen Atlético Madrid en Manchester City (0-0) was het laatste kwartier eigenlijk één groot opstootje, maar ook in de spelerstunnel van het Wanda Metropolitano was het daarna nog zeer onrustig. Vooral Stefan Savic en Jack Grealish hadden het met elkaar aan de stok.

