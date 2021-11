Voetbal Kort | Haaland sneller terug bij Dortmund, Evjen vraagteken bij AZ

Familie Mount leeft in Engeland mee met Vitesse: ‘Mason zal Arnhem nooit vergeten’

Vitesse heeft in Engeland een stel hartstochtelijke fans. De familie Mount volgt de club op de voet. En zeker in Europa. ‘Mason zal Arnhem nooit vergeten’, zegt vader Tony over zijn zoon, die dit jaar met Chelsea de Champions League won.

23 november