Voetbal Kort | Hattrick ex-Ajacied Milik voor Olympique Marseille, Brenet direct bij selectie Twente

Video Bas Dost matchwin­ner voor Club Brugge in zijn 500ste wedstrijd

Bas Dost speelde vanavond zijn 500ste wedstrijd in het clubvoetbal en 50ste duel voor Club Brugge. De 32-jarige spits was daarin de matchwinner voor de Belgische kampioen. Op aangeven van Charles De Ketelaere tikte hij in de 54ste minuut de winnende 0-1 binnen in de uitwedstrijd bij KV Kortrijk.

31 januari