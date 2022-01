Voetbal Kort | Joshua Zirkzee grote man bij Anderlecht, einde seizoen voor Juve-spits Chiesa

Celstraf voor Robinho bevestigd na deelname aan groepsver­krach­ting in nachtclub Milaan

Het hooggerechtshof in Italië heeft de celstraf van negen jaar voor Robinho bevestigd. De 37-jarige Braziliaanse voetballer wordt veroordeeld wegens zijn rol in een groepsverkrachting van een 22-jarige Albanese vrouw in een nachtclub in Milaan in 2013.

20 januari