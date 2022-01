Voetbal Kort | Lewandowski kan titel ‘beste voetballer ter wereld’ prolongeren, oefenzege AZ

Video Karsdorp ziet rood bij nederlaag Roma tegen Milan

Rick Karsdorp speelde vanavond een ongelukkige rol bij AS Roma in de topper tegen AC Milan. De verdediger kreeg ruim een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart. Het stond toen 2-1 voor Milan, dat uiteindelijk met 3-1 won. Ook Gianluca Mancini moest in blessuretijd met rood van het veld.

