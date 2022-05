Voetbal Kort | Napoli verzekert zich bij afscheid Insigne van derde plek, Nouwen pakt dubbel met Chelsea

met video Oud-Wil­lem II’er schiet Liverpool na afhaken Virgil van Dijk vanaf stip naar winst in FA Cup-finale

Liverpool heeft ten koste van Chelsea via strafschoppen de FA Cup gewonnen. In de reguliere speeltijd van de Engelse bekerfinale en in de verlenging was niet gescoord (0-0). In de strafschoppenserie keerde Liverpool-doelman Alisson de inzet van Mason Mount, waarna oud-Willem II’er Kostas Tsimikas de beslissende strafschop benutte (6-5).

14 mei