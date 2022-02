Voetbal Kort | Nieuwe technisch directeur Vitesse, strafpunten voor Helmond Sport

Oude tijden herleven in Riazor: 20.115 fans bij Youth Lea­gue-wed­strijd Deportivo La Coruña

Deportivo La Coruña speelde van 1993 tot 2009 bijna ieder seizoen Europees voetbal, maar de club uit Galicië speelt sinds 2020 op het derde niveau van Spanje. Toch is de club op bepaalde vlakken nog altijd springlevend, zo bleek vanavond. Liefst 20.115 supporters waren aanwezig in Estadio Riazor bij een wedstrijd in de UEFA Youth League.

10 februari