Voetbal Kort | Oranje traint met Quinten Timber, staatsgreep in Guinee: duel met Marokko afgelast

video Koeman wil Mbappé ook wel bij Barcelona: ‘Maar zoveel geld voor een speler is waanzin’

28 augustus Ronald Koeman mengde zich zaterdag gekscherend in de strijd om de Franse topspeler Kylian Mbappé. ,,Ik zou Mbappé ook wel in mijn team willen hebben”, zei de Nederlandse trainer van FC Barcelona bij een persconferentie ,,Iedereen probeert de vaardigheden in zijn team te verbeteren en als een club met deze speler verbetert, is dat geen probleem”.