Voetbal Kort | ‘Oranje’ Wolfsburg naar kwartfinales CL, Everton veroordeelt homofobie

Spaanse media hekelen Frenkie de Jong: ‘Voor een handteke­ning van 86 miljoen is hij een mislukking’

FC Barcelona doet na de winterstop niet meer mee in de Champions League. Na de kansloze nederlaag in München tegen Bayern duwen de Spaanse media hun pennen in gif. ,,De nachtmerrie duurt nu al sinds 14 augustus 2020.”

9 december