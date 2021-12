Voetbal Kort | Piqué hoeft geen 2 miljoen aan Spaanse fiscus te betalen, nieuwe aanklacht van verkrachting tegen Mendy

Samenvatting Dumfries scoort voor Inter bij ruime zege op Salernita­na, maar wedstrijd mogelijk voor niets

Internazionale heeft de uitwedstrijd bij Salernitana met 0-5 gewonnen. Denzel Dumfries schoot via de onderkant van de lat de tweede goal binnen in het Stadio Arechi in Salerno, iets ten zuiden van Napels. Mogelijk zal de wedstrijd voor niets zijn geweest, want Salernitana wordt over twee weken mogelijk al uit de competitie gezet.

17 december