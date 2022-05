Voetbal Kort | Rafael van der Vaart degradeert met Esbjerg, Pierre-Emerick Aubameyang stopt bij Gabon

Met video Manchester City geeft Liverpool nog hoop, Everton geeft voorsprong weg en speelt zich niet veilig

Manchester City ligt nog altijd op koers voor de vierde titel in vijf seizoenen, maar de strijd in de Premier League zal waarschijnlijk pas op de slotdag worden beslist. De ploeg van Pep Guardiola kwam vanmiddag met 2-0 achter bij West Ham United, maar knokte zich terug tot 2-2. In de 86ste minuut had Riyad Mahrez voor het officieuze kampioenschap kunnen zorgen voor City, maar Lukasz Fabianski stopte zijn strafschop.

15 mei