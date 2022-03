Voetbal Kort | Real mogelijk zonder Kroos in kraker met PSG, Mkhitaryan beëindigt interlandloopbaan

Samenvatting Dumfries en De Vrij verzuimen met Inter weer om koppositie over te nemen van AC Milan

Internazionale heeft opnieuw verzuimd de koppositie in de Serie A over te nemen van stadgenoot AC Milan. Bij winst op degradatiekandidaat Genoa zou de ploeg van trainer Simone Inzaghi de rivaal op basis van een beter doelsaldo voorbijgaan, maar het uitduel eindigde in 0-0. AC Milan kwam eerder op vrijdag thuis niet verder dan 1-1 tegen Udinese.

26 februari