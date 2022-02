Voetbal Kort | Rentree Memphis bij Barça aanstaande, Real Madrid steviger aan de leiding

Samenvatting Manchester City haalt uit in Lissabon en bevestigt status van CL-favoriet

Manchester City is na één wedstrijd al verzekerd van de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van trainer Pep Guardiola liet in Lissabon niets heel van Sporting (0-5) waardoor de return op 9 maart straks een formaliteit is.

15 februari