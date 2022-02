Voetbal Kort | Rentree Memphis bij Barça aanstaande, vierde gelijkspel in vijf duels voor Sevilla

Samenvatting Luuk de Jong doet het weer: invaller voorkomt in 96ste minuut nederlaag FC Barcelona in bewogen derby

Luuk de Jong heeft FC Barcelona een nederlaag in de derby bij RCD Espanyol bespaard. De pinchhitter kopte in de 96ste minuut de 2-2 binnen uit een voorzet van Adama Traoré, die samen met Ferran Torres in de voorhoede mocht beginnen van Xavi.

14 februari