Voetbal Kort | Restant Limburgse derby op maandagmiddag, Napoli drie maanden zonder topscorer

Geld & Geluk Nasrien: ‘Ik leef al 22 jaar met schulden die mijn ex-man veroorzaak­te’

In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Voor cadeautjes heeft Nasrien geen geld. Gelukkig zijn er altijd gulle mensen: ,,Van een man die anoniem wil blijven, kregen we een spiksplinternieuwe laptop.”

22 november