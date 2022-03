Voetbal kort | Ronaldo mist Manchester Derby, rood voor Marten de Roon in Rome

Corona-uit­braak bij Mainz zet streep door duel met Borussia Dortmund

De wedstrijd van Borussia Dortmund zondag tegen FSV Mainz 05 in de Bundesliga gaat niet door. Mainz heeft te veel coronabesmettingen in de selectie, waardoor het duel is verplaatst naar woensdag 16 maart. Dit is de eerste wedstrijd van dit seizoen in de hoogste Duitse competitie die om deze reden wordt afgelast.

