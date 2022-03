Voetbal Kort | Serge Gnabry ontbreekt tegen Nederlands Elftal, Zlatan tempert verwachtingen

Klimaatde­mon­strant bindt zich vast aan doelpaal bij Premier Lea­gue-du­el, Frank Lampard breekt zijn hand

De wedstrijd in de Premier League tussen Everton en Newcastle United is donderdag ongeveer 8 minuten opgehouden, nadat een demonstrant zich had vastgebonden aan een doelpaal. Het incident vond plaats kort na rust. De persoon in kwestie droeg een shirt met de tekst ‘Just Stop Oil’.

18 maart