Voetbal Kort | Sevilla verlengt contract van Bono, Guardiola looft ‘betrouwbare’ Aké

Britse overheid treft ook sancties tegen directeur Chelsea

De Britse overheid treft ook sancties tegen Eugene Tenenbaum, die bij voetbalclub Chelsea in de directie zit. Hij heeft volgens de Britse overheid te nauwe banden met Roman Abramovich, de Russische eigenaar van de club tegen wie eerder al zware maatregelen zijn getroffen. Aanleiding is de inval van Rusland in Oekraïne.

14 april