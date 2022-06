Voetbal Kort | Willem II mag fans niet meenemen, Deschamps probeert rust te bewaren bij Frankrijk

Transfer Graven­berch naar Bayern München officieel: 'Alles is mogelijk bij deze club'

Het hing al even in de lucht, maar de deal tussen Ajax en Bayern München in inmiddels officieel beklonken. Ryan Gravenberch heeft in Duitsland een contract getekend tot de zomer van 2027 en voorspelt een mooie periode: „Alles is mogelijk bij deze club.”

9:04