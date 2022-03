Voetbal Kort | Zirkzee en Hoedt naar finale Belgische beker, Real mogelijk zonder Kroos in kraker met PSG

Overzicht Bundesliga Bayern München verstevigt koppositie na nipte zege op Eintracht Frankfurt

Bayern München heeft in de Bundesliga een moeizame overwinning geboekt bij Eintracht Frankfurt. Invaller Leroy Sané bezorgde de koploper van de Bundesliga de winst: 0-1. De Duitse aanvaller stond pas net in het veld toen hij in de 71e minuut op aangeven van Joshua Kimmich de uitblinkende doelman Kevin Trapp passeerde.

26 februari