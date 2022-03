Voetbal Kort | Zirkzee en Hoedt naar finale Belgische beker, Rúben Dias zes weken aan de kant

Samenvatting Barcelona wint ook overtui­gend van Athletic Bilbao, Luuk de Jong en Memphis Depay scoren als invaller

FC Barcelona heeft de vierde plek in La Liga weer in handen. De ploeg van Xavi wipte over Villarreal en Atlético Madrid heen na een fraaie 4-0 overwinning op Athletic Bilbao. Luuk de Jong en Memphis Depay scoorden in de slotfase op aangeven van Ousmane Dembélé, die met een goal en twee assists uitstekend inviel in Camp Nou.

28 februari