Voetbal Kort | Zwaarbevochten thuiszege voor ManCity, Cercle ontslaat trainer

Dick Advocaat alweer weg als bondscoach van Irak: 'Konden niet aan verwachtin­gen voldoen’

Dick Advocaat en de Irakese voetbalbond zetten per direct een punt achter de samenwerking. Advocaat had bij Irak nog vier WK-kwalificatieduels aan het roer moeten staan, maar de 74-jarige Hagenaar en zijn assistent Cor Pot stoppen ermee. ,,De verwachtingen waren hoog en we hebben daar helaas niet aan kunnen voldoen”, zegt Advocaat.

23 november