Voetbal vandaag | Barcelona kan aan de bak tegen Bilbao, Londense derby voor Bergwijn

Excuses Burnley om vliegtuig met ‘White Lives Matter’ boven stadion City

22 juni In Engeland is grote beroering ontstaan toen vlak voor de wedstrijd tussen Manchester City en Burnley in de Premier League een vliegtuig met een banner met ‘White Lives Matter’ over het stadion vloog. Het werd alom uitgelegd als een vorm van racisme. In eerste reacties spraken enkele media van ‘een grote schande’.