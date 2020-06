Voetbal Vandaag: Dost tegen Bayern in halve finale Duitse beker

DFB-Pokal

De tweede halve finale van de Duitse beker begint vanavond om 20.45 uur. In eigen huis neemt Bayern München het op tegen Eintracht Frankfurt. De winnaar staat op 4 juli tegenover Bayer Leverkusen (of FC Saarbrücken) in de finale. Het duel tussen Bayern en Eintracht is een herhaling van de bekerfinale uit 2018, toen was Frankfurt verrassend te sterk. In totaal won der Rekordmeister al negentien keer de DFB Pokal, Eintracht pakte vijf keer de beker. Mocht Bayern de dubbel pakken (het landskampioenschap en de beker) dan zou dat voor de dertiende keer zijn, uiteraard een record.



Eerdere ontmoetingen: In de competitie was Eintracht in november nog verrassend te sterk (5-1), maar op 23 mei nam Bayern eenvoudig revanche (5-2).

Nederlanders: Joshua Zirkzee (Bayern München), Bas Dost, Jonathan de Guzman (beiden Eintracht Frankfurt)

TV: Fox Sports 1 en 4

Aftrap: 20.45 uur