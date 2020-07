Voetbal Vandaag | Klaren Juve en De Ligt titelklus wel in eigen huis?

Wedstrijd van de dag

Serie A

Juventus - Sampdoria

Donderdag kreeg Juventus al de mogelijkheid om voor het negende jaar op rij kampioen van de Serie A te worden, maar op bezoek bij laagvlieger Udinese werd de ploeg van Maurizio Sarri getrakteerd op een 2-1 nederlaag.



Reden tot paniek? Nee, want het gat met de concurrenten Atalanta, Inter en Lazio is groot genoeg om vanavond alsnog de klus te klaren. Nummer 14 Sampdoria komt op bezoek en dat moet in principe geen problemen opleveren voor Juve. Het is eigenlijk niet de vraag óf, maar wanneer Juventus zich voor de 37ste keer in de clubgeschiedenis de beste van Italië mag noemen.



• Vorige ontmoeting: 18 december 2019, Sampdoria - Juventus 1-2

• Nederlanders: Matthijs de Ligt (Juventus)

• TV: Ziggo Sport

• Aftrap: 21.45 uur



Bologna - Lecce

• Nederlanders: Mitchell Dijks, Stefano Denswil en Jerdy Schouten (Bologna)

• Aftrap: 17.15 uur



AS Roma - Fiorentina

Nederlanders: Justin Kluivert (AS Roma)

Aftrap: 19.30 uur



Hellas Verona - Lazio

Nederlanders: Djavan Anderson en Bobby Adekanye (Lazio)

TV: Ziggo Sport Voetbal (tweede helft op Ziggo Sport Select)

Aftrap: 19.30 uur



SPAL - Torino

Aftrap: 19.30 uur



Cagliari - Udinese

Nederlanders: Bram Nuytinck, Hidde ter Avest, Marvin Zeegelaar en William Troost-Ekong (Udinese)

Aftrap: 19.30 uur