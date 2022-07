Voetbalclub uit Sierra Leone wint met 91-1, maar loopt play-offs mis doordat concurrent 95-0 wint

Ook sporters vieren Vaderdag: Max Verstappen over vader Jos, Tom Brady eert zijn grote held

Op een dag als vandaag blijken zelfs topsporters net mensen. Via sociale media vieren zij massaal Vaderdag. De een zet zijn of haar vader in het zonnetje, terwijl de ander juist in het zonnetje wordt gezet. Wij zetten de leukste foto's voor je op een rij.

19 juni