Voetbalclubs in Servië en Zwitserland getroffen door coronauitbraak

Ook FC Zürich getroffen door uitbraak

De komende twee competitiewedstrijden van de Zwitserse voetbalclub FC Zürich zijn uitgesteld vanwege een uitbraak van het coronavirus binnen de selectie. Zürich zou vanavond in het eigen stadion Letzigrund aantreden tegen FC Sion, maar dat duel is tot nader order uitgesteld. Ook de uitwedstrijd van dinsdag tegen FC Basel is van het programma gehaald.



De Kosovaarse verdediger Mirlind Kryeziu van FC Zürich testte gisteren positief op Covid-19. Hij werd direct thuis in quarantaine gezet. In overleg met de lokale autoriteiten besloot de clubleiding om alle spelers die deze week tot de selectie behoorden voor de uitwedstrijd tegen Neuchâtel Xamax (1-1) voor tien dagen in thuisisolatie te laten gaan.



Een testronde onder alle spelers en stafleden van FC Zürich leverde heel wat positieve gevallen op. Hoeveel precies wil de club niet onthullen. Zürich zegt in overleg te gaan met de organisatie van de Zwitserse competitie. Met nog zeven wedstrijden te gaan, staat Zürich op de vijfde plaats. De competitie loopt in principe tot begin augustus. Bij een andere club uit de stad Zürich, Grasshoppers, heeft ook een speler positief getest op het coronavirus. Grasshoppers speelt op het tweede niveau.