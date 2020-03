Voetballegende Pelé opnieuw naar ziekenhuis voor onderzoek

Geschorste Platini verliest weer een beroeps­zaak

Michel Platini heeft weer een beroepszaak verloren tegen zijn schorsing in de voetbalwereld. De voormalige topvoetballer was naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt, omdat hij naar eigen zeggen ten onrechte is geschorst. Volgens het hof is de sanctie gezien alle bewijzen echter op z'n plaats en verklaarde het beroep daarom als niet-ontvankelijk.