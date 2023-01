Volgende klap voor Chelsea en Hakim Ziyech: kansloze nederlaag bij Manchester City in FA Cup

Met videoChelsea gaf dit seizoen al 345 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar staat tiende in de Premier League en ligt nu ook direct uit de FA Cup. Het team van coach Graham Potter verloor voor de tweede keer in vier dagen van Manchester City: 4-0. Chelsea won slechts één van de laatste zeven wedstrijden.

Hakim Ziyech zal na de vierde plek met Marokko op het WK van plan zijn geweest om die goede lijn door te trekken bij zijn club Chelsea, maar onder coach Graham Potter wil momenteel helemaal niets lukken bij de Londenaren. Afgelopen week werden met Benoît Badiashile (38 miljoen), Andrey Santos (12,5 miljoen) en David Datro Fofana (12 miljoen) drie jonge spelers gepresenteerd, maar ondertussen moet Potter werken met een selectie waarin hij met Pierre-Emerick Aubameyang maar één echte spits tot zijn beschikking heeft.

De blessures van Edouard Mendy, Reece James, Wesley Fofana, Ben Chilwell, Armando Broja, N’Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek, Raheem Sterling en Christian Pulisic lieten zich vanavond weer duidelijk voelen. Sterling en Pulisic vielen donderdagavond op Stamford Bridge al binnen 22 minuten uit met blessures. City won in dat Premier League-duel uiteindelijk met 0-1. Riyad Mahrez scoorde in de 63ste minuut op aangeven van Jack Grealish, nadat het duo drie minuten eerder was ingevallen. Hakim Ziyech werd kort na die goal gewisseld door Graham Potter, maar de 29-jarige linkspoot uit Dronten stond vanavond weer aan de aftrap.

Ziyech kon zijn stempel opnieuw niet drukken, maar speelde dan ook in een team dat even volledig de weg kwijt is. De tiende plaats in de Premier League (onder buurmannen Fulham en Brentford) is al beschamend genoeg met zo'n uitgavenpatroon, maar met een 4-0 nederlaag bij Manchester City wordt het vertrouwen er niet groter op.

Riyad Mahrez (vrije trap), Julián Álvarez (penalty) en Phil Foden scoorden tussen minuut 23 en 38 voor City, waarmee de wedstrijd binnen een kwartier al was gespeeld. Met flink wat gemiste kansen van City was een ruststand van 5-0 of 6-0 voor het team van Pep Guardiola ook niet gek geweest.

Ziyech mocht na rust blijven staan, maar werd in de 63ste minuut alsnog naar de kant gehaald door Potter. Vanaf de bank zag Ziyech hoe Mahrez er met een overtuigend ingeschoten strafschop ook nog 4-0 van maakte, waarmee de vernedering compleet was voor het dolende Chelsea.

Manchester City speelt woensdagavond de uitwedstrijd bij Southampton in de kwartfinales van de League Cup. Op zaterdagmiddag (13.30 uur) wacht dan de stadsderby bij Manchester United op Old Trafford. Het team van Erik ten Hag staat nu vier punten onder het team van Pep Guardiola en negen punten onder koploper Arsenal, de tegenstander in Londen op zondag 22 januari. Chelsea kan zich gaan opmaken voor de derby bij Fulham, donderdagavond op Craven Cottage.

Blamage voor Aston Villa

Aston Villa blameerde zich in de FA Cup. Het team van de Spaanse coach Unai Emery verloor op het eigen Villa Park met 1-2 van Stevenage FC, de nummer twee uit League Two. Na de goal van Morgan Sanson in de 33ste minuut was er lange tijd niets aan de hand voor Aston Villa, maar na de rode kaart van de Belgische verdediger Leander Dendoncker in de 85ste minuut ging het nog helemaal mis. In de 88ste minuut schoot Jamie Reid de toegekende strafschop binnen en twee minuten later maakte Dean Campbell de winnende 1-2 voor Stevenage. Zaterdagavond won Sheffield Wednesday (tweede in League One) op Hillsborough al met 2-1 van Newcastle United, de nummer drie in de Premier League.

Manchester City mag het eind januari in de vierde ronde van de FA Cup gaan opnemen tegen Oxford United of Arsenal, die maandagavond nog tegenover elkaar staan. Leeds United (2-2 bij Cardiff City) zal nog een replay moeten spelen om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het Engelse bekertoernooi. Erik ten Hag gaat het eind januari met Manchester United opnemen tegen Reading. Het team van coach Paul Ince staat nu dertiende in het Championship.

