Völler over geplaagde Bosz: ‘We moeten oppassen’

Nu Bayer Leverkusen is afgezakt naar de zesde plaats, neemt de druk op trainer Peter Bosz flink toe. ,,Hij weet dat we andere aspiraties hebben’’, zegt directeur Rudi Völler in een interview met Kicker.

Op de werkwijze van Bosz is in Leverkusen nog altijd niets aan te merken. De Nederlander staat er uitstekend op bij de clubleiding. Maar na de teleurstellende 1-2 nederlaag tegen Armina Bielefeld afgelopen weekend ligt de coach inmiddels wel onder een vergrootglas.

,,We wonnen een week geleden bij Gladbach met de trainer in een tactisch erg goede wedstrijd’’, aldus Völler. ,,We hoopten die lijn natuurlijk door te trekken tegen Bielefeld. Nu was er deze tegenslag, maar Peter Bosz is nog steeds dezelfde trainer als voorheen. Ondanks alle waardering en steun die hij van ons krijgt, weet hij echter dat we andere aspiraties hebben. Met deze druk en kritiek, zowel intern als vanuit de media - moet hij omgaan. En dat kan hij ook.’’

Volledig scherm Rudi Völler. © Pool via REUTERS

Vooralsnog, zo vindt Völler, is het woord aan de selectie. ,,De spelers worden nu uitgedaagd. We moeten ons hoofd niet laten hangen. We zijn in staat om een goede wedstrijd te spelen in Berlijn (Hertha-uit is zondag de volgende klus, red.). De afgelopen weken waren de wedstrijd altijd erg close, zoals in de eerste helft van het seizoen. Ik wil niets goedpraten, maar er ontbreekt niet veel.’’

Maar Bosz en zijn ploeg zullen moeten leveren. Ook in Leverkusen telt uiteindelijk het resultaat. Völler: ,,We staan op de 6de plaats, hebben echter nog steeds aansluiting met de 4de plaats. Maar ook met de teams die achter ons terrein hebben goedgemaakt. We moeten oppassen.’’