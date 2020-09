Voor AS Roma dreigt een reglementaire nederlaag

Video Eran Zahavi in uniek rijtje Israëliërs in eredivisie

13:13 Doelpuntenmachine Eran Zahavi is gepresenteerd bij PSV en daarmee de veertiende Israëliër ooit die voet zet in de eredivisie. Nooit bleven ze lang in Nederland, maar ze beleefden desondanks een aantal opmerkelijke momenten.