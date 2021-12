Voor het eerst sinds WO II geen voetbal op Boxing Day? Traditie in gevaar door omikronvariant

Door Geert Langendorff



Gary Lineker stak zaterdag op Twitter de draak met de kaalslag in de Premier League door een uitbraak van het coronavirus. De presentator van Match of the Day bereidde de kijkers voor op een ongewone uitzending. Door afgelastingen ging maar één van de zes duels door. ,,We beginnen en we eindigen met Leeds United tegen Arsenal”, zei hij in een videoboodschap. ,,Het kan zomaar een heel goede wedstrijd worden.”