Voor Thierry Henry is de maat vol: hij stopt met 'vergiftigde’ social media

WK-kwalificatie Drie razendsnel­le treffers genoeg voor Zwitser­land, ook Denemarken wint

25 maart Zwitserland is de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar begonnen met een 3-1 overwinning in en tegen Bulgarije. Alle Zwitserse treffers vielen in de eerste twaalf minuten van het duel. In diezelfde groep C spelen Italië en Noord-Ierland later vanavond (aftrap 20.45 uur) tegen elkaar.