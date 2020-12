Voormalig Argentijns bondscoach Alejandro Sabella (66) overleden

Sabella was bondscoach van Argentinië op het WK 2014 in Brazilië. Zijn team won in de halve finale op 9 juli 2014 na strafschoppen van het Nederlands elftal, maar verloor vier dagen later in Rio de Janeiro in de finale na verlenging van Duitsland door de goal van Mario Götze.



Sabella was van 2011 tot en met het WK 2014 bondscoach van Argentinië, waarmee hij 25 keer won en slechts vijf keer verloor in veertig interlands. Hij was niet de opvolger van Maradona, want na het WK in 2010 was eerst Sergio Batista nog een jaar bondscoach van de Argentijnse ploeg. Zijn enige klus als clubtrainer was bij Estudiantes de La Plata, waar hij van 2009 tot 2011 actief was. Met die club won Sabella in 2009 de Copa Libertadores en verloor hij later dat jaar de finale van het WK voor clubs, waarin het FC Barcelona van Pep Guardiola te sterk was. In 2010 werd hij met Estudiantes nog kampioen van Argentinië.