Voormalig Atlético én Real Madrid-trainer Antic overleden

Antic was in het verleden zowel trainer van FC Barcelona, Real Madrid als Atlético Madrid. Met laatstgenoemde won hij de dubbel in het seizoen 1995/1996. Antic kende zijn glorietijden bij Atlético, waar hij van 1995 tot 2000 trainer was. In het verleden coachte hij ook Real Madrid (1991-1992), in 2003 was hij een jaar trainer van FC Barcelona. Ook had de Serviër als trainer een verleden bij Real Zaragoza, Real Oviedo (tweemaal) en Celta Vigo. Van 2008 tot 2010 was hij bondscoach van Servië en de laatste jaren van zijn trainerscarrière spendeerde hij in China.



Als voetballer kwam de voormalig verdediger lange tijd uit voor Partizan Belgrado. Zijn buitenlandse spelersloopbaan gidste hem langs Fenerbahçe, Real Zaragoza en Luton Town.