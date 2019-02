Voormalig Barcelona-preses Rosell komt vrij

Kunstgras­rel in België: bond overweegt verbod, STVV is woedend: ‘Iedereen zou kunstgras moeten hebben’

14:32 Niet alleen in Nederland woedt er een discussie omtrent het kunstgras. Ook in België is er ophef ontstaan rond de plastic sprieten. Enkel STVV speelt op kunstgras en dat wil het bestuur van Pro League mogelijk gaan verbieden. ,,Dat ze ons dan 70 miljoen euro geven voor een nieuw stadion", reageert stadioneigenaar Roland Duchâtelet tegenover Het Laatste Nieuws.