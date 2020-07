Voormalig Engels international ‘Big Jack’ Charlton (85) overleden

Met Leeds United, de enige club waarvoor hij uitkwam, werd Charlton in 1969 landskampioen. Daarnaast heeft hij een FA Cup (1972) en een League Cup (1968) op zijn erelijst staan.



In 1973 sloot hij zijn actieve loopbaan af en was hij achtereenvolgens coach van Middlesbrough (1973-77), Sheffield Wednesday (1977-83) en Newcastle United (1984-85). Van 1986 tot 1996 was hij bondscoach van de Ierse nationale ploeg. Bij zijn eerste grote toernooi, het EK van 1988, verhinderde Oranje dat de Ieren de halve finales haalden. Een laat doelpunt van Wim Kieft hielp Nederland verder. Charlton was inmiddels ook in Nederland populair vanwege zijn humor tijdens interviews. Zijn lange nek bezorgde hem hier de weinig flatteuze bijnaam De Giraffe.



Oranje stond hem vaker in de weg; in 1994 in de tweede ronde van het WK en een jaar later in de play-off om een plaats op het EK van 1996.