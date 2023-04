Voormalig Feyenoord-target Taty Castellanos schittert met vier goals voor Girona tegen Real Madrid

Valentín ‘Taty’ Castellanos leek in de zomer van 2021 nog even op weg naar Feyenoord. Na een goed jaar bij New York City FC met 23 goals in 36 duels stond hij hoog op het lijstje van Feyenoord, maar Frank Arnesen slaagde er niet in de Argentijn naar Rotterdam te halen. Castellanos bleef nog een jaar bij New York City FC, maar na 17 goals in 25 duels maakte hij afgelopen zomer dan toch de stap naar Europa.

Castellanos bleef onderdeel van de City Group, want hij werd verhuurd aan Girona FC. Bij de Catalaanse club die vorig jaar via de play-offs promoveerde naar La Liga speelt hij dit seizoen vrijwel alles, maar echt grote indruk maakte hij nog niet. Drie weken geleden liet hij in de uitwedstrijd bij FC Barcelona (0-0) nog twee enorme kansen liggen, maar vanavond vestigde hij zijn naam als spits definitief in Europa. Met zijn vier treffers tegen Real Madrid tilt hij zijn totaal voor Girona naar twaalf goals in 31 wedstrijden.

Lionel Messi en Luis Suárez maakten ooit een hattrick tegen Real Madrid, maar Castellanos ging de voormalig sterspelers van Barcelona vanavond dus voorbij met zijn vier treffers. Een kans om het record van Esteban Echavarría (vijf goals namens Real Oviedo tegen Real Madrid (in december 1947) uit de boeken te schieten kreeg Castellanos niet, want in de 72ste minuut haalde Girona-trainer Míchel hem al naar de kant.

Castellanos sloeg toe in minuut 12, 24, 46 en 62. Namens Real Madrid maakten Vinícius Júnior en Lucas Vázquez de 2-1 en 4-2, maar spannend werd het niet meer in het sfeervolle Estadi Montilivi. Girona staat nu negende in La Liga met 41 punten, maar kan woensdagavond weer gepasseerd worden door Rayo Vallecano als die club in Madrid wint van FC Barcelona.

Real Madrid houdt een achterstand van elf punten op Barcelona, dat op niet al te spectaculaire wijze richting de landstitel wandelt. Bij Real Madrid is de focus al duidelijk op de halve finales tegen Manchester City in de Champions League. Thibaut Courtois, Karim Benzema en David Alaba zaten vanavond niet eens bij de wedstrijdselectie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aston Villa kan Spurs passeren

In totaal zijn er zes wedstrijden over de grens vanavond: drie in Engeland en drie in Spanje. Aston Villa kan de vijfde positie overnemen van Tottenham Hotspur, terwijl Real Betis het nog spannend kan maken in de strijd om plek 4 met een zege op Real Sociedad. Bekijk hieronder de tussenstanden in de Premier League en La Liga

Premier League (Engeland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Primera Division (Spanje)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.