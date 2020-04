Voormalig Marseille-voorzitter Pape Diouf overleden door coronavirus

,,Pape zal voor altijd in onze harten zijn, als één van de grote architecten van deze club”, schrijft Marseille over de 68-jarige Diouf, die tussen 2005 en 2009 voorzitter was van de club. Onder zijn leiding werd Marseille twee keer tweede in de Ligue 1 en werd twee keer de Franse bekerfinale gehaald.



,,Pape Diouf zal worden herinnerd als een charismatische, gepassioneerde en betrokken leider”, schrijft de LFP, de Franse voetbalbond.