Voormalig PSV-aanvaller Jefferson Farfán (36) keert terug bij jeugdliefde en maakt cirkel rond

Video Barça met invalster Martens al bijna zeker van halve finales Champions League

16:21 De mannen van FC Barcelona werden in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door PSG, maar FC Barcelona Femení is hard op weg naar een plek in de halve finales van de UEFA Women's Champions League. De koploper van de Spaanse vrouwencompetitie won in Monza met 3-0 van Manchester City.