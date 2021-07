Voormalig PSV’er Hirving Lozano naar ziekenhuis na gruwelijke botsing in Gold Cup

Lozano ging in een uiterste poging voor de bal en knalde met zijn gezicht keihard op goalie Marvin Phillip. De wedstrijd in het toernooi om de Gold Cup was nog geen kwartier gaande en moest kort worden stilgelegd. Lozano moest worden vervangen en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Onder anderen PSV’er Érick Gutiérrez was vannacht getuige van de situatie.