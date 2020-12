Voormalig pupil Advocaat vindt na maanden zonder club onderdak in Turkije

Borini maakte elf jaar geleden zijn debuut in het eerste van Chelsea, waar de spits echter niet wist door te breken. Ook bij de andere clubs waar hij speelde, wist hij zijn belofte nooit helemaal in te lossen. Zijn beste seizoen had de Italiaan bij AS Roma, waarin hij negen keer scoorde in 24 wedstrijden (2011/12). Tot september speelde hij bij Hellas Verona, waar zijn contract niet werd verlengd. Fatih Karagumruk staat negende in de Turkse competitie.