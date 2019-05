Voormalig Real-speler Raul Bravo opgepakt voor matchfixing

Volgens media in Spanje gaat het om onder anderen Raúl Bravo, Borja Fernández, Carlos Aranda, Samuel Saiz Alonso en Iñigo López Montaña. Voorzitter Agustin Lasaosa van de club Huesca is ook opgepakt, net als het hoofd van de medische staf van deze club, die dit seizoen degradeerde uit La Liga.



Volgens Spaanse media gaat het om spelers die op het hoogste niveau (La Liga) en in de tweede klasse spelen of hebben gespeeld. De gestopte Bravo is van hen de bekendste. De 38-jarige verdediger kwam in zijn carrière uit voor onder meer Real Madrid en Olympiakos. Hij speelde veertien interlands. Borja Fernández droeg ook het shirt van Real Madrid, maar speelde de laatste jaren voor Real Valladolid. Hij zette onlangs een punt achter zijn loopbaan.