Voormalig sterspeler Egypte hekelt Engelse regenboogcampagne: ‘Dit is tegen de menselijkheid’

Aboutrika is een van de vaste analisten van beIN Sports, dat de Premier League uitzendt in Qatar (waar volgend jaar het WK voetbal plaatsvindt) en Noord-Afrika. Maar vooral over de campagne van de Premier League die spelers aanmoedigt om deze week met bandjes, veters en aanvoerdersbanden in regenboogkleuren te spelen, had hij een opvallende mening.

,,Het is aan ons om op te staan tegen dit fenomeen van homoseksualiteit. Want het is een gevaarlijke ideologie die alleen maar smeriger wordt en waar steeds minder schaamte rond bestaat”, zegt de voormalig sterspeler van Al Ahly. ,,In de Koran zegt Allah dat we de kinderen van Adam moeten eren. Maar met dat op homoseksuele wijze doen, vernederen we vooral mensen. De Premier League vertelt je nu dat homoseksualiteit met mensenrechten te maken heeft. Maar dat is helemaal niet waar, het is tégen menselijkheid.”

Hij doet een uitdrukkelijke oproep aan de zender om pas vanaf de aftrap beelden te laten zien, zodat kijkers niet geconfronteerd worden met acties die voor aanvang van de wedstrijd plaatsvinden. ,,Wat er tijdens de wedstrijden nog gebeurt, hebben we niet in de hand. Maar het is een suggestie aan beIN Sports. Het is onze taak om op te staan tegen deze gevaarlijke ideologie.”

Bekijk hier de uitspraken van Aboutrika.

Aboutrika won zowel in 2006 als in 2008 met Egypte de Afrika Cup en geldt als een van de beste spelers ooit van het land. In 2008 eindigde hij als tweede in de verkiezing voor Afrikaans voetballer van het jaar. Alleen Arsenal-aanvaller Emmanuel Adebayor kreeg destijds meer stemmen.

Volgens het Engelstalige medium ‘The Athletic’ bekijkt beIN momenteel nog of er actie wordt ondernomen tegen Aboutrika. Een woordvoerder van de Premier League stelde al het volledig oneens te zijn met de uitspraken van de analist. ,,De Premier League en haar clubs willen juist graag steun verlenen aan de LGBTQ+-gemeenschap en wil duidelijk maken dat voetbal er voor iedereen is.”

Volledig scherm Mohamed Aboutrika (l) tijdens de Confederations Cup met Egypte tegen Italië in Zuid-Afrika in 2009. © AFP