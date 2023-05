Voormalig Vitesse-aanvaller Openda strijdt met Messi en Mbappé om individuele prijs in Frankrijk

Loïs Openda is een van de vijf kanshebbers voor de prijs van beste speler van dit seizoen in de Franse competitie. De 23-jarige aanvaller uit Luik staat in zijn debuutseizoen in de Ligue 1 op 19 goals na 35 wedstrijden.

Openda maakte in juli vorig jaar voor 9,8 miljoen euro de overstap van Club Brugge naar RC Lens uit het noorden van Frankrijk. De Belgische topclub had Openda de afgelopen twee seizoenen nog verhuurd aan Vitesse. Bij de club uit Arnhem maakte de razendsnelle Openda al 37 goals en gaf hij 11 assists in 88 wedstrijden.

Onlangs scoorde Openda een belangrijk doelpunt tegen Marseille in de strijd om de tweede plek:

In de Franse competitie maakte de 1,77 lange aanvaller uit Luik dit seizoen ook al snel naam. De eerste twee wedstrijden scoorde hij nog niet, maar daarna was het vier wedstrijden op rij raak voor Lens. Vervolgens maakte hij op 28 oktober als invaller tegen Toulouse (3-0 winst) een hattrick als invaller in het laatste halfuur en de afgelopen maanden bleef hij regelmatig scoren, met zijn hattrick binnen vier minuten tegen Clermont Foot (0-4) op 12 maart als meest in het oog springende wapenfeit.

De achtvoudig international van de Rode Duivels staat met Lens op de tweede plaats in de Ligue 1, zes punten onder koploper Paris Saint-Germain en twee punten boven Olympique Marseille met nog drie speelrondes te gaan. De tweede plaats is goed voor deelname aan de Champions League, het toernooi waar Lens (landskampioen in 1997/1998) in de seizoenen 1998/1999 en 2002/2003 al eens actief in was.

Openda is niet de enige speler van Lens die tot de kanshebbers behoort. Aanvoerder Seko Fofana (28), al drie jaar de drijvende kracht op het middenveld van Lens, maakt ook kans na een goed seizoen met zes goals en vier assists in 33 optredens.

Ook twee spelers van Paris Saint-Germain, dat hard op weg is naar de negende landstitel in elf jaar, zijn genomineerd. Het gaat om Kylian Mbappé en Lionel Messi. Het tweetal schitterde dit seizoen toch vooral op het WK in Qatar, waar Mbappé een hattrick maakte in de finale maar de wereldtitel uiteindelijk toch aan Messi moest laten. Mbappé (24) staat in de Ligue 1 nu op 26 goals en vijf assists in 31 duels, Messi op 15 goals en 15 assists in 29 competitieduels. De 35-jarige Argentijn is bezig aan zijn laatste weken in Parijs, waar hij onlangs twee weken geschorst was vanwege een vakantie in Saudi-Arabië waar hij mogelijk aan de slag gaat bij Al-Hilal. Een terugkeer naar FC Barcelona lijkt financieel onhaalbaar voor de Spaanse kampioen, al lijkt voorzitter Joan Laporta er wel alles aan te willen doen om de verloren zoon terug te halen.

De vijfde kanshebber voor de prijs is Folarin Balogun. De 21-jarige spits uit New York wordt dit seizoen door Arsenal verhuurd aan Stade Reims. Bij de nummer elf van de competitie staat hij nu op 19 goals en drie assists in 31 duels. De Engels jeugdinternational (7 goals in 13 interlands voor Jong Engeland) maakte vandaag bekend dat hij ervoor kiest om te gaan spelen voor de Verenigde Staten, dat samen met Canada en Mexico het WK 2026 organiseert. Balogun staat tot medio 2025 onder contract bij Arsenal, dat hem in de zomer waarschijnlijk terughaalt naar Londen.

