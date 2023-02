Voormalig Vitesse-speler Christian Atsu levend onder het puin vandaan gehaald na aardbeving in Turkije

Voormalig Vitesse-voetballer Christian Atsu is in Turkije levend onder het puin vandaan gehaald. Dat bevestigt Mustafa Özat, persvoorlichter van Hatayspor, de club waarvoor Atsu speelt. De afgelopen dagen werd gevreesd dat de 31-jarige Ghanees mogelijk een van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije was, die al ruim 4300 mensen het leven heeft gekost.

Atsu, die tegenwoordig in de Süper Lig voor Hatayspor speelt, maakte zondag in de Turkse competitie nog de winnende goal in de thuiswedstrijd tegen Kasimpasa (1-0). In de blessuretijd schoot hij raak uit een vrije trap. Een dag later was iedereen bij de club uit het zuidoosten van Turkije, het gebied dat zwaar is getroffen, in rouw na een verwoestende aardbeving. Verschillende spelers van Hatayspor konden worden gered, maar naar Atsu en sportief directeur Taner Savut waren de reddingsteams nog op zoek. Atsu is nu gevonden en hij maakt het naar omstandigheden goed. Naar Savut wordt nog wel gezocht.

Diverse Engelse media berichtten maandagavond al dat Atsu inmiddels gevonden was en met spoed naar het ziekenhuis was gebracht, maar de club bevestigde dat nog niet. Persvoorlichter Mustafa Özat kwam dinsdagochtend wel met het goede nieuws. ,,Christian is gevonden en wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Naar Taner Savut wordt nog altijd gezocht.”

Atsu speelt sinds dit seizoen bij de club uit Hatay, dat nabij het epicentrum van de aardbeving ligt. Hij kwam in het seizoen 2013-2014 uit voor Vitesse, dat hem huurde van Chelsea. In 28 wedstrijden in de eredivisie maakte de Ghanees vijf doelpunten. Atsu speelde ook voor onder meer FC Porto, Everton, Málaga en Newcastle United. ,,We bidden voor wat positief nieuws, Christian Atsu’’, schreef Newcastle eerder op de dag op Twitter. Ook Málaga meldde ‘in gedachten bij hem en zijn familie’ te zijn.

Voormalig international Volkan Demirel is de trainer van Hatayspor. De oud-doelman heeft een emotionele oproep gedaan om zoveel mogelijk hulp te sturen naar het getroffen gebied. Er werd eveneens gevreesd voor het leven van Sam Adekugbe, de Canadese ploeggenoot van Atsu. Hij lijkt echter in veiligheid te zijn gebracht. ‘Laat God genade hebben voor ons’, plaatste hij vandaag op Instagram.

Wedstrijden afgelast

De Turkse voetbalbond heeft de wedstrijden van deze week in de nationale competities uitgesteld vanwege de aardbevingen. Maandag stonden drie duels in de hoogste afdeling op het programma, maar die gaan niet door. Ook op het tweede niveau is een wedstrijd afgelast.

Turkije werd in de nacht van zondag op maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.8. Daarna volgden nog heel wat naschokken. In de loop van maandag vond opnieuw een zware beving plaats, met een kracht van 7.6. Het epicentrum ligt in de provincie Kahramanmaras.

De winnende goal van Atsu zondag.

Onder meer Fenerbahçe, de nummer 2 van de Turkse Süper Lig, zou maandag in actie komen. De club van de in Arnhem geboren Turkse international Ferdi Kadioglu (ex-NEC) en de onlangs aangetrokken Jayden Oosterwolde zou tegen Konyaspor spelen. Fenerbahçe, een grote omnisportvereniging uit Istanboel, meldt via Twitter bijstand te verlenen bij de ‘nationale ramp’.

Ronde van Antalya

Ook de Ronde van Antalya gaat deze week niet door. De wielrenners zouden van donderdag tot en met zondag in de regio rond de stad Antalya koersen, maar de teams kregen maandag van de organisatie te horen dat de vierdaagse in het zuidwesten van Turkije is geschrapt.

Volledig scherm Luchtfoto van Hatay na de aardbeving. © Anadolu Agency via Getty Images