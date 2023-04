Voortaan gratis naar het stadion? ‘In vastgeroeste voetballerij is dit een heel mooi experiment’

Met samenvatting Hattrick Riyad Mahrez helpt Manchester City op Wembley via Sheffield United naar FA Cup-finale

Manchester City is de eerste finalist in de FA Cup. Zonder de geblesseerde Nathan Aké rekende de ploeg van trainer Pep Guardiola op Wembley af met Sheffield United, actief in het Premiership (het tweede niveau van Engeland): 3-0. Riyad Mahrez was met een hattrick de held voor ManCity.