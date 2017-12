Voorzitter Dortmund: Natuurlijk blijft Bosz als trainer

Dortmund kwam vandaag tegen de tien man van Bayer Leverkusen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De laatste overwinning in de Bundesliga dateert van 30 september, sindsdien werd er al zeven keer niet gewonnen.



,,Natuurlijk moet het beter, maar we gaan samen met Peter Bosz de ommekeer bewerkstelligen'', aldus manager Michael Zorc. ,,Het is absoluut niet waar dat wij met een andere coach in gesprek zijn.''



Bosz zelf zei bij Fox Sports niet verrast te zijn door de steun. ,,Ik heb dagelijks contact met de topmensen van deze club en voel vertrouwen en warmte. Zij zien ook hoe ik werk, misschien heeft dat er mee te maken. Dat neemt niet weg dat we moeten gaan winnen. En ik begrijp ook wel dat dat niet te lang moet duren.''